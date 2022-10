Kabarett in Korschenbroich : Andreas Rebers hilft gerne den Brüderinnen und Brüdern

Mit rund einem Jahr Verspätung hat Andreas Rebers in Aula des Korschenbroicher Gymnasiums eine Vorstellung gegeben, die sich trefflich auch Abrechnung nennen ließe. Wen sich der Kabarettist alles vornahm.

Als „Reverend Rebers“ seines Zeichens „der Hausmeister des Herrn“, ist er Teilzeit-Muslim, Freizeitchrist und Halbtags-Jude, aber er ist auch der nur scheinbare Spießbürger, der in seinem „Kabarett der radikalen Mitte“ die Finger in die Wunden der Gesellschaft legt, – Wunden, die von der Politik, der Religion und von den Menschen selbst zugefügt werden. Er zieht über den fleischgewordenen Opportunismus der Grünen ebenso her wie über den CDU-Mann, der Deutschland zum Sauerland machen will, über die FDP, die es bislang nur als PDF-Datei gebe, und über die SPD mit einem Kanzler, der schnell mal vergisst, wo er eine Milliarde verloren hat. Rebers demaskiert den Krieg, auch den putinschen in der Ukraine, als radikales Streben nach mehr Wirtschaftsmacht. Er stellt Religionen als Scharlatanerie vor und reibt sich immer wieder an seiner Nachbarin Hammer, geschiedene Sichel, die mit den Klischees von alleinerziehender, veganer Lehrerin herhalten muss für ein Leben in einer spießbürgerlichen Gesellschaft, die sich in Deutschland immer noch mit Nazi-Genen behaftet, immer mehr ausbreitet.