Jurist stellt Ergebnisse im Korschenbroicher Hauptausschuss vor : Gutachter: Skateranlage ist nicht zulässig

Die Skateranlage samt Streetballplatz am Neubaugebiet „An der Niers-Aue“ ist nicht zulässig. So das Ergebnis des Rechtsgutachtens. Sollte es aber doch zu einem Verfahren kommen, wäre der Ausgang nicht prognostizierbar. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Der Jurist erklärte vor dem Hauptausschuss aber auch: Sollten die Beschwerdeführer vor Gericht klagen, sei der Ausgang offen. Zu viele Faktoren würden dann eine Rolle spielen.

Von Bärbel Broer

Sie sind nicht zulässig: die Skateranlage und die Streetballanlage mit ihrem Basketballkorb an der Albrecht-Dürer-Straße. Das ist ein Ergebnis des 22 Seiten umfassenden Gutachtens, das der Düsseldorfer Jurist Wilfried Bank dem Hauptausschuss der Stadt Korschenbroich am Donnerstagabend vorstellte. Ergebnis ist aber auch, dass der Bebauungsplan fehlerhaft sei. Und ein weiteres Ergebnis ist: Sollten die Anwohner des Neubaugebiets „An der Niers-Aue“, die sich seit einiger Zeit verstärkt über die Skateranlage beschweren, per Rechtsweg den Abbau der Anlage erreichen wollen, „sei nicht prognostizierbar, ob die Kläger Erfolg haben“, sagte Bank. „Die Trauben der Erfolgsaussicht hängen relativ hoch.“

Es sei aber angezeigt, „die derzeitige Nutzung der beiden bauplanungsrechtlich unzulässigen Anlagen einzustellen“, schreibt Bank in seinem Gutachten. Die Verwaltung sei an Recht und Gesetz gebunden. Würden Bürger unrechtmäßige Bauten errichten, müsste sie auch einschreiten.

Der Jurist bezieht sich auch auf die Einschätzung der Peutz Consult GmbH, die im Auftrag der Stadt die Lärmimmissionen untersucht hat. Bank hat aber auch zahlreiche andere Argumente vorgetragen, die bei einem etwaigen Gerichtsverfahren abgewogen werden müssten. Ob die Gegner der Anlage ihre Ansprüche vor Gericht durchsetzen könnten, sei nicht abzuschätzen.

Wilfried Bank erklärte dem Hauptausschuss sein Gutachten. Foto: Bärbel Broer

„Es reicht nicht aus, wenn Immissionswerte überschritten werden“, erklärte er. Ein Gericht habe alle Umstände in den Blick zu nehmen: so reiche es nicht aus, mal eine Stunde den Lärmpegel zu bestimmen. Ein bis drei Tage lang müssten Lärmimmissionen genauestens geprüft werden. Ein umfangreiches Sachverständigengutachten zu tatsächlichen Lärmimmissionen wäre notwendig.

Aber auch das genüge nicht, so Bank. „Ist der Lärm impulsartig? Zu welchen Zeiten tritt er auf? War zuerst der Lärm oder zuerst der Nachbar da?“ Ein Gericht habe in einem solchen Verfahren zudem abzuwägen: „Jemand, der sich in der Nähe einer solchen Anlage ansiedelt, muss Abstriche hinnehmen“, so Bank. Das könne bei der juristischen Beurteilung auch als „Malus“ bei der Dezibel-Aufrechnung gewertet werden. Denn wer da hingezogen sei, könne sich nicht auf normalen Lärm berufen.

Auch die soziale Akzeptanz von Lärm – ist es reiner Gewerbelärm oder kommt er von einem Spielplatz – müsse abgewogen werden. Inzwischen sei Kinderlärm zwar privilegiert und gelte als unschädlicher Lärm. Gleichwohl sei zu unterscheiden zwischen reinem Kinderlärm und dem von Heranwachsenden, welche in der Regel die Streetball- und Skateranlage nutzen. Und nicht zuletzt das Prinzip der sogenannten Sozialadäquanz – ein Begriff aus der Rechtswissenschaft, der die Billigung durch die Allgemeinheit trotz möglicher Rechtswidrigkeit beschreibt – müsse berücksichtigt werden.

„Diese ganzen Einwände sind Entscheidungsgrundlage vor Gericht“, erklärte Bank. Da das deutsche Rechtssystem unterschiedliche Blickwinkel habe und die Beurteilung der objektiven und subjektiven Kriterien nicht zu ermessen sei, liege hier die Unsicherheit zu beurteilen, wie ein Verfahren ausgehen könnte. Es gebe unterschiedlichste Urteile, die er auch in seinem Literaturverzeichnis belegte.

Diese Fragen und juristischen Argumente trug der promovierte Jurist den Kommunalpolitikern vor. Sie bekamen wohl zunehmend eine Vorstellung davon, wie komplex das Thema ist. Dennoch sagte Bürgermeister Marc Venten – selbst Jurist – direkt nach dem Vortrag: „Die Rechtslage ist zwar kompliziert, aber die Unzulässigkeit der Anlage eindeutig. Da wir an Recht und Gesetz gebunden sind, müssen wir den Abbau der Anlage umsetzen.“