Tambourcorps „Blüh auf Glehn“ : Junges Trommler-Talent freut sich auf das Glehner Schützenfest

Korschenbroich Der erst achtjährige Julius ist seit Mai bei allen Umzügen und Auftritten von „Blüh auf Glehn“ mit seiner Trommel dabei. Er gilt im Tambourcorps als Supertalent.

Wie der Achtjährige zum Glehner Tambourcorps gekommen ist? „Ich habe schon immer getrommelt – schon als ich zwei war“, erzählt Julius. Sehr bald war er in der Musikschule zur musikalischen Früherziehung und fing danach mit Blockflötenunterricht an. Vater Martin Engwicht berichtet: „Julius sagte damals schon immer, er wollte am liebsten trommeln. Aber fürs Tambourcorps war es noch zu früh, denn die Musiker müssen bei Umzügen im Gehen Trommel spielen.“ Julius ließ sich beim Glehner Schützenfest Jahr für Jahr möglichst keinen Umzug entgehen. „Dann saß er immer am Zugweg auf dem Bordstein und war total fasziniert – sein Herz hat schon immer für Musikzüge geschlagen“, berichtet sein Vater.