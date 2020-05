Julia Federer aus Neuss : Neue Klimaschutzbeauftragte im Vor-Ort-Einsatz

Korschenbroich Die 30-jährige Julia Federer aus Neuss hat die Stelle in der Verwaltung erhalten. In ihrer neuen Funktion begutachtete sie bereits die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwache Korschenbroich.

Über kaum eine andere Personalie wurde in Korschenbroich in den vergangenen Monaten so viel gesprochen. Und doch ist die Besetzung in Zeiten der Corona-Krise ein wenig untergegangen. Julia Federer ist Korschenbroichs Klimaschutzbeauftragte. Die 30-jährige Neusserin hat Betriebswirtschaftslehre und Nachhaltigkeitsmanagement studiert. Seit diesem Monat arbeitet sie bei der Stadt und hatte kürzlich ihren ersten öffentlichen Einsatz.