Einrichtungen in Korschenbroich : Jugendzentren fahren ihr Angebot wieder hoch

Einrichtungen in Korschenbroich

Der Jugendtreff Sinnflut in Glehn hat dienstags und donnerstags geöffnet Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Über viele Wochen hinweg konnte die Jugendeinrichtungen in Korschenbroich den Kontakt zu den Kindern nur digital halten. Jetzt sind auch wieder Treffen vor Ort möglich. Ein Überblick über die Zeiten und Angebote.

Jugendcafe St. Andy Die Einrichtung an der Adolph-Kolping-Straße 2 in Korschenbroich bietet dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr im Außenbereich Aktionen an. Dazu sind Kinder ab sechs Jahren willkommen.