Bei Sportfreunden Neersbroich : Wie es sich anfühlt, blind Fußball zu spielen

Der blinde Fußballer Daniel Hoß besuchte die Sportfreunde Neersen und leitete Übungen mit Jugend-Spielern. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Junge Spieler der Sportfreunde Neersbroich sollten lernen, wie Blinde Fußball spielen. Sie haben ein ungewöhnliches Training absolviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Daniel Hoß ist von Geburt an blind. Was aber nicht heißen muss, dass er deshalb nicht Fußball spielen kann. Das vermittelte Hoß jetzt jungen Spielern der Sportfreunde Neersen. Hoß spielt beim Polizei SV Köln, der zur Blindenfußball-Bundesliga gehört, und ist zudem als Botschafter in Sachen „Neue Sporterfahrung für Nachwuchsfußballer“ für die Deutsche Telekom tätig. Bei den Sportfreunden in Neersbroich leitete er jetzt zwei Übungseinheiten von je 90 Minuten mit zwei Jugendteams.

Um den Spielern erstmals das Gefühl zu vermitteln, wie es sich anfühlt, komplett der Sehkraft beraubt zu sein, mussten die Heranwachsenden einen Kopfschutz und eine „Brille“ tragen, die ihnen die Sicht nahm. Zuerst startete eine Polonäse, wobei nur der letzte in der Reihe sehen konnte und die Richtung per Schulterklopfen an seinen Vordermann weitergab.

Dann gab es eine erste Übung mit dem Ball, der mit Rasseln befüllt war und zudem kleiner und schwerer als ein normaler Fußball. Die Spieler sollten mit ihm dribbeln und dann auf das leere Tor schießen. Dann wurde es schwieriger, denn nun kam ein nichts sehender Abwehrspieler hinzu. Der musste sich durch Rufen bemerkbar machen, sich aber gleichzeitig auf den hörbaren Ball konzentrieren. Damit der Ballführende weiß, wo sich das Tor befindet, steht beim Blindenfußball hinter dem Tor ein „Guide“, der seinem Spieler Anweisungen gibt.

Sinn und Zweck eines solchen Trainings ist das Zusammenspiel von Sehenden und Nicht-Sehenden. Teamwork soll durch die rege Kommunikation untereinander gefördert werden. Nebenbei würden auch das Ballgefühl, der Orientierungssinn, die Körperbeherrschung und andere Sinne geschärft, sagt Hoß.