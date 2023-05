Korschenbroicher Projekt „Gardening4ju“ ausgewählt Jugendprojekt im Drogeriemarkt

Kleinenbroich · Das Korschenbroicher Jugendprojekt „Gardening4Ju“ stellt sich am 25. Mai von 15 bis 18 Uhr in der Filiale des Drogeriemarktes DM in Kleinenbroich vor. Was der Hintergrund ist, und warum die Kinder und Jugendlichen Stimmen von Kunden sammeln werden.

13.05.2023, 04:50 Uhr

Das Gartenprojekt „Gardening4ju“ hatte 2021 den Bürgerpreis in Korschenbroich gewonnen. Nun stellt es sich im Rahmen der sogenannten Zukunftsinitiative der Drogeriemarktkette DM in der Kleinenbroich vor. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer