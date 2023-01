Frau erleidet Verbrennungen Jugendliche zünden Feuerwerksrakete in S-Bahn in Kleinenbroich

Kleinenbroich · Fünf Jugendliche entzündeten in der S8 am Bahnhof in Kleinenbroich einen Feuerwerkskörper. Das Zugpersonal konnte zwei der Täter stellen. Die anderen drei sind flüchtig. Eine Passagierin erlitt Verbrennungen.

16.01.2023, 13:04 Uhr

Die Bundespolizei Düsseldorf wurde zu dem Einsatz am Bahnhof in Kleinenbroich gerufen. Symbolfoto Foto: Bundespolizei

Von Bärbel Broer