Taschengeldbörse in Korschenbroich Hilfe für Senioren gegen ein Taschengeld

Als die Idee der Taschengeldbörse in Korschenbroich vor einem guten Jahr an den Start ging, war sie in anderen Städten bereits ein Erfolgsmodell. Die Idee dahinter: Jugendliche übernehmen für einen Stundenlohn von mindestens sieben Euro für ältere Menschen einfache Tätigkeiten wie beispielsweise Laubharken, Rasenmähen oder Unterstützung im Umgang mit neuen Medien. Nele Reinz aus Kleinenbroich macht mit bei der Taschengeldbörse und hilft im Garten. Obwohl sie vor ihrem Einsatz gar keine Erfahrung in der Grünpflege hatte, klappt das.