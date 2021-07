In Korschenbroich tagt die nächste Jugendkonferenz : Die Jugend soll sich bei der neuen Skateranlage einbringen

Steht Modell: Der Mönchengladbacher Skatepark. Foto: DSGN-concepts/Picasa

Korschenbroich Die alte Skateranlage an der Albrecht-Dürer-Straße ist nur noch geduldet. Derweil laufen die Planungen für die neue Skateranlage an der Korschenbroicher Waldsporthalle. Jugendliche sind aufgefordert, an der nächsten Jugendkonferenz dazu teilzunehmen.

Die Planungen für die neue Skateranlage an der Waldsporthalle werden konkreter: Bereits am Donnerstag, 15. Juli, um 18 Uhr findet die nächste Jugendkonferenz via Zoom dazu statt. Wie die Stadt mitteilt, sind alle jungen Menschen zwischen elf und 27 Jahren, die sich an der Planung beteiligen möchten, dazu eingeladen.

Ein Planungsbüro für urbane Bewegungsräume soll die neue Skateranlage entwerfen. Vorbild ist der Mönchengladbacher Skatepark an der alten Radrennbahn. Geschäftsführer Ingo Naschold ist selbst begeisterter Skater und wird nach Angaben der Stadt die Vorschläge der Jugendlichen einbeziehen. Ende 2022 soll die Anlage fertig sein.