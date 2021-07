Jugendliche ackern auf Feld in Pesch : Korschenbroicher Jugendkonferenz startet Umweltschutzprojekt

Korschenbroich In Pesch soll ein Nutzgarten mit Kartoffeln und Salat entstehen. Die ersten Schritte sind getan. Doch es ist noch einiges in Planung.

Die Akteure der Jugendkonferenz packen zur Umsetzung ihrer Ideen auch gerne kräftig mit an. Das belegte ein Videoclip, der junge Menschen mit Kreisjugendpfleger Reinhard Giese bei der Gartenarbeit zeigte. Das Team beackerte im Wortsinn ein Ackerstück, um in Pesch die Voraussetzung für ein urbanes Gärtnern zu schaffen.

In der sechsten Jugendkonferenz sei der Wunsch nach einem Umweltschutzprojekt geäußert worden, das nun auch realisiert werde, berichtete Teilnehmerin Klara beim zweiten Folgetreffen in einem Zoom-Meeting. Für das von Stadt, Stadtjugendring und Sparkasse unterstützte Gartenprojekt sei die Entscheidung zugunsten eines Nutzgartens mit Kartoffeln und Salat gefallen. Darüber hinaus seien bereits Wildblumen ausgesät worden, um das Areal bunt einzurahmen, so die Jugendliche. Zudem sei ein Projektschild mit dem Titel „Gardening4ju“ aufgestellt worden.

Michaele Messmann, Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Sport, berichtete vom Stand der Vorbereitung für das Jugendevent mit einem Schwarzlicht-Turnier in der Mehrzweckhalle Kleinenbroich. Vorläufig wurden die beiden Wochenenden am 19. und 20. November sowie 26. und 27. November für die Ausrichtung anvisiert. „Es ist noch einiges zu tun“, betonte Messmann mit Blick auf Turnier und Aftershow. Sie lud zum Treffen am 31. August, 18 Uhr ein, möglichst in Präsenz.