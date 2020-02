Stadt Korschenbroich : Jugendkonferenz diskutierte über Digitalisierung

Korschenbroich Die neuen Tafeln, die Korschenbroicher Schulen bald erhalten sollen, waren das Hauptthema der vierten Konferenz der Stadt. Am 26. August geht es weiter.

23 Jugendliche nahmen am Mittwoch an der vierten Korschenbroicher Jugendkonferenz teil. Zu den Schwerpunktthemen gehörte die Digitalisierung der Schulen. Und somit auch die neuen Tafeln, die in Korschenbroich bereitgestellt werden sollen.