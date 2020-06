Korschenbroicher Einrichtungen : Jugendheim ist live besser als online

Korschenbroich Im Probenraum des „Klärwerks“ dürfen wieder bis zu zwei Musiker gemeinsam üben. Auch die übrigen Korschenbroicher Jugendfreizeiteinrichtungen fahren ihre Angebote schrittweise hoch. Bis Pfingsten gab es solche nur online.

Der Band-Probenraum im „Klärwerk“ darf zurzeit von höchstens zwei Musikern gleichzeitig genutzt werden – vorausgesetzt, sie singen nicht. Doch diese Einschränkung wird gerne in Kauf genommen. Nach dem Lockdown sind alle erleichtert, dass das Leben im evangelischen Jugendzentrum an der Freiheitsstraße nicht nur virtuell stattfindet, sondern auch wieder analog auflebt und auch weitere Freizeiteinrichtungen in der Stadt Angebote nach und nach hochfahren – mit Auflagen bezüglich Hygiene und Öffnungszeiten. „Das ,Klärwerk’ hat mir gefehlt. Es ist ganz einfach in meinem Alltag drin“, stellt Tim Dürselen stellvertretend für die Zielgruppe fest. Seit drei Jahren ist der 16-Jährige in „normalen“ Zeiten regelmäßiger Gast im evangelischen Jugendzentrum. Dort trifft er sich bei Billard, Tischtennis und zu Workshops mit Freunden. Beim offenen Treff sind die jungen Leute unter sich, auch jetzt, im Vertrauen auf deren Eigenverantwortung.