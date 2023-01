Von Angela Wilms-Adrians



Korschenbroich. Die Stimmung ist gelöst, der Regionalwettbewerb mit Erfolg genommen, und nun kommt die Kür. Die Aula des Gymnasiums ist voll besetzt, als sich eine Auswahl an Solisten und Ensembles unterschiedlicher Altersstufen zum Abschlusskonzert vorstellt. Zu den Gratulanten und Überbringern der Preisträger-Urkunden zählen Bürgermeister Marc Venten, stellvertretende Landräten Angela Stein-Ulrich, Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers sowie Dagmar Treger, Vorsitzende des Kulturausschusses Kaarst. Er sei fasziniert von den Leistungen, die während des Wettbewerbs zu hören waren, gesteht Leonard Gincberg in der Begrüßung. Zum Auftakt der rund zweistündigen Veranstaltung bestätigt Antonia Schwindt am Flügel die Einschätzung des Vorsitzenden des Regionalausschusses. In der Wertung zählt Antonia zu den herausragenden Talenten mit höchstmöglicher Punktzahl. Das Trio Johannes und Matthias Neuroth sowie Annika Yuko Becker begeistert mit Können und Witz zu Beckers Ringelnatz-Liedern. Das Programm endet mit einer Uraufführung, gespielt vom Ensemble in der Kategorie Besondere Besetzungen - Neue Musik. Der Korschenbroicher Komponist Theodor Pauß hat „Landscapes Part V“ maßgeschneidert für das Oktett mit Saxophonquartett, Trompete, Klarinette, E-Gitarre und Klavier geschrieben. Die Idee zum Auftragswerk hatte der Musiklehrer Dominik Oppel, der das Ensemble betreut. Finanziert wurde das besondere Projekt durch zusätzliche Mittel des Rhein Kreises Neuss für die Talentförderung. Pauß komponierte ein Werk von fünf Sätzen, mit ständigen Modulationen, Klangfarbenvariationen und Überraschungen.

Dem Konzert ging ein zweitägiger Wettbewerb mit über 200 Talenten zwischen fünf und neunzehn Jahren voraus. Die Besten werden mit Ausnahme der jüngsten Teilnehmer beim Landeswettbewerb im Münster erneut antreten und vielleicht abermals beim Bundeswettbewerb. Dem gleichmäßigen Turnus entsprechend findet der Regionalwettbewerb alle vier Jahre in Korschenbroich statt, in den Jahren dazwischen in Neuss, Dormagen oder Meerbusch. Die Nähe zwischen Ratssaal und Aula des Gymnasiums erleichtere die Ausrichtung sehr, sagt Leonard Gincberg über zwei der drei Vorspielorte im Wettbewerb. Zudem wurde der Saal in der Alten Schule genutzt. Wer hier antrat, spielte sich in der Andreas Grundschule warm. Ein Blick auf das umfangreiche Programm offenbart einen musikalischen Parcours durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart und eine Dominanz der Klavierbewerber. 87 Schülerinnen und Schüler meldeten sich für die Wertung Klavier solo an. Diese Gewichtung ergebe sich sehr oft, sagt Ruth Braun-Sauerwein. Die Musikschulleiterin freut sich über einen reibungslosen Ablauf und motivierte Teilnehmer. „Die Kinder und Jugendlichen sind gut vorbereitet, natürlich ein wenig aufgeregt und in freudiger Erwartung“, so Braun-Sauerwein. Sie weiß, dass der Wettbewerb für einige der vielen Teilnehmer ein wichtiger Schritt zu einer Musikkarriere sein kann. Für den Wettbewerbsvortrag hat sich die neunjährige Sophie zur Sicherheit ihre Noten mitgebracht, doch während des Klavierspiels schaut sie nicht ein einziges Mal hinein. „Das ist schon eine ganz besondere Erfahrung gewesen“, kommentiert die Schülerin wenig später die persönliche Premiere bei „Jugend musiziert“. In der Zwischenzeit versammelt sich das Oktett um Dominik Oppel im Foyer des Gymnasiums zum Wettbewerbsbeitrag. Gekommen ist auch Komponist Pauß. Er verrät, dass der erste Satz seines Werks beim Ensemblefestival der Musikschule aufgeführt wurde. Doch der zweite bis vierte Satz werden erstmals öffentlich vorgetragen. Es gibt sogar noch einen fünften Satz, doch der soll als Extra-Bonbon für den Landeswettbewerb aufgespart werden, erzählt der Komponist im Vertrauen auf das Können der jungen Musiker. Die sind ihrerseits begeistert. „Das Stück ist sehr vielseitig, so dass man sich von vielen Seiten präsentieren kann. Da es neu und ungewohnt ist, macht es großen Spaß zu spielen“, schwärmt der siebzehnjährige Aamir Mohammed. Einen Tag später treten er und Kollegen in der Gewissheit eines ersten Preises mit Weiterleitung an.

„Jugend musiziert“ zum 60. Mal

Wie es weitergeht:

Landeswettbewerb: Vom 24. bis 28 März in Münster.

Bundeswettbewerb: Vom 25. Mai bis 1. Juni in Zwickau und Umgebung.