Korschenbroicher Jugendkonferenz : Jugend fordert kostenlose Hygieneartikel an Schulen

Kostenlose Damenhygieneartikel in den Schultoiletten der weiterführenden Schulen forderten Teilnehmer der Korschenbroicher Jugendkonferenz. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Korschenbroich Kostenlose Hygieneartikel an weiterführenden Schulen, die Skateranlage und Kulturangebote für junge Menschen – darum ging es bei der Korschenbroicher Jugendkonferenz.

„Damenbinden und Tampons sind im Prinzip auch nur Erste-Hilfe-Artikel wie Pflaster“, sagt Eileen Tischer, Schülerin am Gymnasium bei der Korschenbroicher Jugendkonferenz. So wie viele andere Schülerinnen wünscht auch sie sich kostenlose Damenhygieneartikel in den Schultoiletten der weiterführenden Schulen.

Auf dieses Problem sei auch schon das Schulverwaltungsamt aufmerksam geworden und sehe sich in der Verantwortung, diesen Wunsch umzusetzen, erwidert Michaele Messmann, Leiterin des Amtes Bildung, Kultur und Sport. Das Thema „Hygieneartikel“ war den jungen Menschen so wichtig, dass sie es selbst in die Jugendkonferenz eingebracht hatten.

Mehr Hygiene erwarten sie auch auf den Freizeitflächen, welche ständig von Hundekot verschmutzt seien, wie sie beklagen. Bereits in der letzten Jugendkonferenz hatten Kinder und Jugendliche gefordert, dass Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner auch vernünftig entsorgen. Doch als Jugendpfleger Reinhard Giese am Mittwochabend vorschlägt, mit einer Kampagne auf das Thema aufmerksam zu machen, meldet sich keiner der 20 Teilnehmer freiwillig.

Lieber konzentrieren sie sich auf Projekte wie den Bau der neuen Skateranlage. Die ausgewählte Fläche an der Waldsporthalle müsse zunächst noch gründlich geprüft werden, bis wirklich etwas passieren kann, erklärt Patrick Gorzelanczyk, Leiter des Referats des Bürgermeisters. Als Beispiel nennt er die Überprüfung durch einen Artenschutzbeauftragten. Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass alles nach Plan laufe und mit den Förderzuschüssen auch umzusetzen sei.

Während die Kinder und Jugendlichen noch auf die Fertigstellung neuer Freizeitflächen warten müssen, haben sie die Möglichkeit, an Angeboten wie „Kick and Chill“ teilzunehmen. Dieses Event soll am 27. August auf allen Mehrzweck-Freizeitflächen in Korschenbroich und Umgebung stattfinden und ermöglichen, gemeinsam Sport zu machen oder sich einfach zu treffen und zuzusehen.