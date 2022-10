Josephina Lucke aus Korschenbroich : Talent junger Virtuosin zufällig entdeckt

Seit dem achten Lebensjahr wurde die Korschenbroicherin Josephina Lucke von der Konzertpianistin und Pädagogin Tatiana Kozlova unterrichtet. Inzwischen studiert die 21-Jährige in Hamburg. Foto: Reservix System

Korschenbroich Als Jugendliche gewann die Korschenbroicherin Josephina Lucke zweimal beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, trat in der Düsseldorfer Tonhalle und Kölner Philharmonie auf. Bald spielt die Musikstudentin am Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Ein Leben ohne Klavier dürfte für die gebürtige Korschenbroicherin Josephina Lucke inzwischen unvorstellbar sein. Dabei fand die ehemalige Waldorfschülerin eher durch Zufall zum Tasteninstrument. Sie lernte zunächst Blockflöte – glücklicherweise neben dem Unterrichtsraum der aus St. Petersburg stammenden Konzertpianistin und Pädagogin Tatiana Kozlova. Die Musikerin wurde auf das außergewöhnliche Talent nebenan aufmerksam, suchte Kontakt mit den Eltern der Schülerin und legte ihnen nahe, die Tochter ein weiteres Instrument lernen zu lassen.

„Das war ein Glückstreffer. Frau Kozlova ist eine außergewöhnliche Pianistin und Lehrerin“, schwärmt Lucke. Klavier habe ihr von Anfang an Spaß gemacht und so habe sie entschieden, dabei zu bleiben.

Info Fast-Heimspiel einer jungen Virtuosin Persönlich Die Korschenbroicherin Josefina Lucke wurde seit dem achten Lebensjahr von der Konzertpianistin und Pädagogin Tatiana Kozlova unterrichtet. Seit dem Wintersemester 2020/21 studiert sie bei Aleksander Madzar an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Konzert Nahe ihrer Heimatstadt wird sie Anfang nächsten Jahres ein Konzert geben: im Rittersaal des Museums Schloss Rheydt am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr.

2016 und 2017 gewann Lucke die Bundeswettbewerbe „Jugend musiziert“. Dabei glänzte sie nicht nur am Klavier, sondern auch am Cembalo. Die Preisträgerin trat in der Düsseldorfer Tonhalle und in der Kölner Philharmonie auf. „Das war ganz schön aufregend, doch es hat Spaß gemacht. Wenn man spielt, merkt man gar nicht mehr, wo man spielt“, erzählt die inzwischen 21-Jährige rückblickend.

Diese Einstellung dürfte für ihr künftiges Berufsleben von entscheidender Bedeutung sein. Denn ihr schwebt die Laufbahn einer Pianistin vor. Lucke studiert in Hamburg mit dem Ziel, den Bachelor of Music mit Schwerpunkt künstlerisches Klavierspiel zu absolvieren.

Schulabschluss und Studienanfang waren von Corona geprägt. Der erste Lockdown begann während ihres Endspurts auf das Abitur 2020. „Wir hatten Glück. In den beiden letzten Unterrichtswochen wäre alles nur Wiederholung gewesen, und die Lehrer standen zur Verfügung“, erzählt die junge Künstlerin eher gelassen. Sehr viel schwerer sei es gewesen, dass das Studium mit dem zweiten Lockdown begann, kommentiert Lucke den einsamen Start ins Studentenleben.

Vor der Corona-Pandemie engagierte sie sich in Mönchengladbach bei der Bewegung „Fridays for future“. Aktuell versuche sie, das Thema Klimaschutz bestmöglich in den Alltag zu integrieren.

Als angehende Pianistin muss Lucke in Hamburg kein zweites Instrument im Nebenfach studieren. Stattdessen widmet sie sich dem Chorgesang. „Die Stimme ist hilfreich für die Musikalität und das Zusammenspiel mit anderen“, erklärt Lucke. Momentan konzentriert sie sich auf die solistische Ausbildung und fühlt sich darin in Hamburg sehr gut gefördert.

Spätestens zum Ende des Bachelorstudiums will sie sich wieder verstärkt der Kammermusik widmen, die ihr seit Jahren ebenfalls eine Herzensangelegenheit ist. Lucke hat die Halbzeit des achtsemestrigen Studiums überschritten. Sie hat noch nicht entschieden, ob auf den Bachelor der Master in Hamburg oder in einer anderen Stadt folgen soll.

Fest steht aber schon jetzt, dass die junge Pianistin am 10. Februar 2023 bei den Schlosskonzerten im dritten Zykluskonzert „Junge Virtuosen“ im Rittersaal von Schloss Rheydt auftreten wird. „Das ist für mich schon total was Besonderes, dass ich in dieser Konzertreihe auftreten darf. Und es ist auch aufregend, in der Heimat zu spielen vor Leuten, die nicht wissen, wie ich mich in Hamburg entwickelt habe“, erzählt Lucke.