Kultur in Korschenbroich Jongleure aus ganz Deutschland kommen in die Stadt

Kleinenbroich · Drei Tage lang treffen sich die Künstler in der Realschule in Kleinenbroich, um in Workshops von und miteinander zu lernen und sich auszutauschen. Auch eine besondere Bühnenshow ist geplant.

11.10.2023, 04:50 Uhr

Kathrin Wagner wird auch mit Ringen jonglieren. Foto: Matthias Ziemer

Bunte Bälle, Kegel und Fackeln werden kommendes Wochenende in der Korschenbroicher Realschule durch die Luft wirbeln. Von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, findet dort die achte Jonglierconvention des Vereins „RheinErftJuggling“ statt. Die Veranstalter erwarten rund 200 Besucher aus ganz Deutschland. Unter dem Motto „Love, Peace & Juggling“ (Liebe, Frieden und Jonglieren) werden auf der Convention Jonglier-Workshops in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten. Wem Begriffe wie „Scissor Catches“ oder „Poi Throws“ etwas sagen, der ist hier genau richtig. Gegen eine Spende an den Verein „RheinErftJuggling“ können aber auch interessierte Besucher bei den Workshops „kurz reinschnuppern“, heißt es in der Ankündigung. Abseits der Jonglage werden auf der Convention auch zum Beispiel Yoga, Kennlernspiele und Kurse wie „Kreidemalen“ und „Traumfänger basteln“ angeboten. An der aufgebauten Bar und am „Firespace“ können sich Teilnehmer austauschen. Am Samstagabend steht die Show der Künstlerin und Spezialistin für Ringjonglage Kathrin Wanger auf dem Programm. Unter dem Titel „I was told“ verbindet sie im Forum der Realschule selbst geschriebene Texte, Publikumsinteraktion und Jonglage. Im Anschluss ist laut Veranstalterangaben noch eine Feuerjonglage geplant. Kathrin Wangers Auftritt beginnt um 20.30 Uhr, Tickets für die Show kosten 15 Euro. Erhältlich sind zudem unter anderem Tageskarten für die Convention. Sie kosten für Freitag und Sonntag jeweils acht Euro und für Samstag 15 Euro. Die Tickets sind auf der Webseite der Veranstaltung unter www.rej-con.de erhältlich. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Programm der Jonglierconvention in der Realschule Kleinenbroich, eine Übersicht über den Zeitablauf der drei Tage sowie Details zur Show von Kathrin Wagner am Samstagabend.

(cwe)