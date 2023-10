Jonglier-Convention in Kleinenbroich Fliegende Ringe, Keulen und auch Stangen

Es ist rappelvoll in der Realschule in Kleinenbroich am letzten Wochenende der Herbstferien. Doch sind es nicht Schüler oder Lehrer, die die Schule schon vor Unterrichtsbeginn in Beschlag genommen haben, es sind die Teilnehmer der Jonglierconvention. Bereits zum achten Mal veranstaltet der in Neuss ansässige Verein Rhein-Erft-Juggling unter dem Motto „Love, Peace & Juggling“, dieses Treffen „von Jongleuren für Jongleure“, wie Teresa Saxer vom Organisationsteam des Ausrichters berichtet.