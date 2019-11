Jongleur Luca Pferdmenges kommt nach Korschenbroich : Weltrekordhalter bei Sportlerehrung

Korschenbroich Der Jongleur Luca Pferdmenges ist der Stargast im Gymnasium Korschenbroich. Wer am Freitag, 29. November noch dabei sein möchte, kann sich beim Sportamt anmelden.

Die Gäste der Sportlerehrung können am Freitag, 29. November, einen Weltrekordhalter in Aktion erleben. Der 18-jährige Jongleur Luca Pferdmenges ist dabei, wenn ab 18 Uhr Korschenbroichs verdiente Sportler ihre Ehrungen und Medaillen entgegennehmen. Ort der Veranstaltung ist die Aula des Gymnasiums Korschenbroich an der Don-Bosco-Straße.

In zwei Show-Acts wird der gebürtige Rheydter Beispiele seines Könnens präsentieren. In seiner Karriere hat Pferdmenges bereits zehn Weltrekorde aufgestellt, kann sechs Goldmedaillen und mehrere Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde vorweisen. Mit seiner Jonglage-Kunst ist er in aller Welt unterwegs. Eine Million Abonnenten folgen ihm in den sozialen Medien.