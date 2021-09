Nach Missbrauchsvorwürfen : Schilder der Johannes-Wolf-Straße werden ersetzt

Die Johannes-Wolf-Strasse wird am 1. Oktober in die Straße „An der Obstwiese“. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Stadt hat jetzt einen Termin bekanntgegeben, wann die neuen Schilder aufgestellt werden. Außerdem gibt es spezielle Zeiten, damit Anwohner ihre Dokumente ändern lassen können.

Das Entsetzen war groß, nachdem Mitte Juni bekannt geworden war, dass der 1993 verstorbene Pfarrer Johannes Wolf massive sexualisierte Übergriffe begangen haben soll. Kostenpflichtiger Inhalt Anfang der 1960er Jahre soll Wolf, der zwischen 1945 und 1984 als Seelsorger in Kleinenbroich tätig war, minderjährige Jungen missbraucht haben. Die katholische Pfarrgemeinde St. Dionysius in Kleinenbroich hatte daraufhin bei Bürgermeister Marc Venten den Antrag gestellt, die Straße umzubenennen. Am Freitag, 1. Oktober, ist es soweit. Dann wird die Johannes-Wolf-Straße in Kleinenbroich umbenannt und die neuen Straßenschilder Kostenpflichtiger Inhalt „An der Obstwiese“ aufgestellt.