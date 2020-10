Pescher Familie : Verwunderung über Corona-Test-Ablauf

Korschenbroich Vor rund einer Woche schlug die Warn-App von Johannes Rettig Alarm. Was darauf folgte, wunderte den Pescher. Was er erlebte, ist jedoch laut Rhein-Kreis zulässig.

„Ich habe den Corona-Test bei meiner Hausärztin durchführen lassen“, sagt Rettig. So weit, so normal. Das Erste, das ihn überraschte, war dann jedoch, dass er den Test selbst beim Labor Stein in Mönchengladbach vorbeibringen sollte. Der entsprechende Kurierdienst war an jenem Freitag schon weg. „Ohne jegliche Schutzvorrichtung“, sagt Rettig, sei die Übergabe erfolgt. Er sei zu der Adresse gefahren, sei hereingelassen worden und stand dann plötzlich im Untersuchungsraum und habe seine Probe da auf den Tisch gestellt. „Das kam mir schon komisch vor“, sagt Rettig.