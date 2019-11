Die Tafel in Kleinenbroich : Einkaufen, wenn das Geld nicht ausreicht

Info

Sachspenden Am 10. Dezember werden Weihnachtspäckchen verteilt. Wer sich beteiligen möchte, kann am Samstag, 30. November, von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 12 Uhr bei der Tafel (Am Hallenbad 66) Geschenke abgeben.

Geldspenden Die Tafel freut sich natürlich auch über Geld. Bestes Beispiel ist die St. Donatus Bruderschaft Pesch, die kürzlich 6500 Euro spendete.