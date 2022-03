Jazzkonzert in Korschenbroich : Formation „Klaro!“ tritt im Liedberger Sandbauernhof auf

Korschenbroich Die Formation „Klaro!“ tritt am Freitag, 18. März, um 20 Uhr im Liedberger Sandbauernhof auf. Die Musiker versprechen einen Abend voller Passion und Lebenslust.

Es gibt wieder Musik im Liedberger Sandbauernhof: Die Formation „Klaro!“ tritt am Freitag, 18. März, um 20 Uhr auf. Der musikalische Bogen spannt sich von kraftvoll-spritzigen Grooves zu poetischen Balladen und explosivem Swing. Karolina Strassmayer am Altsaxophon, Billy Test am Piano, Aram Kersbergen am Bass und Drori Mondlak am Schlagzeug versprechen einen Abend voller Passion und Lebenslust.

Von den Lesern des amerikanischen Jazzmagazins Downbeat wurde die Ausnahmemusikerin Karolina Strassmayer mehrmals unter die weltweit fünf besten Altsaxophonisten gewählt. Sie erspielte sich eine ausgezeichnete Reputation in der New Yorker Jazzszene und ist seit 2004 die erste Frau in der mit mehreren Grammys ausgezeichneten WDR Big Band Köln. Drori Mondlak ist einer der herausragenden Jazz-Schlagzeuger und Bandleader. Seine eklektische Arbeit in mehr als zwanzig Jahren in New York haben Mondlak mit Jazzgrößen wie Frank Foster, Joe Williams, Chris Potter und Ernestine Anderson zusammengeführt. Nicht nur als neuestes Mitglied der WDR Big Band wird der junge amerikanische Pianist Billy Test gefeiert, sondern auch als ideenreicher Komponist, Solist und Begleiter. In seiner Vita finden sich zahlreiche Auszeichnungen. Aram Kersbergen studierte am Rotterdamer Konservatorium für Musik. Er unterrichtet am Konservatorium in Zwolle. Seit 20 Jahren arbeitet er mit dem Metropole Orchestra in den Niederlanden. Gemeinsam präsentieren sie Strassmayers neue Kompositionen und Improvisationen.