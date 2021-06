Jazzcafé in Liedberg : Endlich wieder ein Jazzcafé im Sandbauernhof

Liedberg Das Jubiläumsjahr des Jazzcafé musste lange auf seinen Start warten. Den Auftakt nach Corona-Zwangspause gab nun das Duo „Summit“ mit Gitarrist Joscho Stephan.

Fast ein halbes Jahr musste vergehen, bis das Silberjubiläum des Jazz-Cafés auch musikalisch besiegelt wurde. Im Sandbauernhof, am Ursprungsort der beliebten Reihe, begeisterte Gitarrist Joscho Stephan im Verbund mit dem Duo „Summit“ im mitreißenden Auftakt. Das Feuerwerk aus lateinamerikanischer Musik, Pop Klassikern, Eigenkompositionen der beteiligten Musiker und Stücken in Tradition von Django Reinhardt gab es an einem Abend gleich zweimal. Denn nur so konnten bei Einhaltung aktueller Abstands- und Hygieneregeln zumindest zweimal 40 Zuhörer den verspäteten Start ins Jahresprogramm erleben.