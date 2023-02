Jazzcafé im Sandbauernhof Liedberg Mit Swing und Spielfreude auf den Spuren von Caterina Valente

„Viva Valente! A Tribute to Caterina Valente” – so lautet das Motto des ersten Jazzcafés dieses Jahres. Das Konzert mit Jörg Seidel (Gitarre und Gesang), Chris Hopkins (Piano), Jean-Philippe Wadle (Kontrabass) und Sabine Kühlich (Gesang) ist früh ausverkauft, die Erwartung also hoch. Nach zweistündiger Zeitreise zu deutschen Nachkriegsschlagern, Bossa Nova und Jazz scheint es, als hätten die Zuhörer gerne noch mehr gehört – und als ob das Quartett gerne bald zurückkehren würde in die besondere Atmosphäre von Liedberg.