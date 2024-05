Brauchtumspflege Das ist der neue Schützenkönig in Kleinenbroich

Der neue Schützenkönig der Korschenbroicher St. Sebastianer, Jan Fischermann, wird gemeinsam mit Ehefrau Steffi im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Schützenfestes stehen. Der neue König ist 27 Jahre alt und war bereits 2023 Schützenkönig in Kleinenbroich. Sein Vater Dietmar (64) war sogar schon zweimal Schützenkönig, einmal in Kleinenbroich und einmal in Schiefbahn. Jan Fischermann und seine Minister gehören dem Jägerzug Schluckspechte an. Er und sein Vater werden gemeinsam mit ihren Ehefrauen auftreten. Wer Berti Fischermann auf den Schützenfestterminen begleiten wird, steht noch nicht fest.