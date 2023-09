Jahrgangsbeste aus Korschenbroich Lob und 1000 Euro für drei Schüler von der Bürgerstiftung

Caroline Sun hat das Korschenbroicher Gymnasium mit der Traumnote 1,0 verlassen. „Ich möchte gerne Pharmazie studieren und anschließend in der Pharmaforschung arbeiten“, erklärte die junge Frau mit dem Einserabitur. Die Preisgelder waren von Projektpartnern zur Verfügung gestellt worden, der Tausender für Caroline Sun kam von der Familie Eugen Viehof. Jonas Phlippen ist 16 Jahre alt und hat die Kleinenbroicher Hauptschule mit dem jahrgangsbesten Abschlusszeugnis verlassen. Er strebt eine Ausbildung zum Installateur an. Durch die Projektwerkstatt an seiner Schule war er auf die Idee gekommen, ein Handwerk zu erlernen. Die 1000 Euro werden in den Führerschein investiert, sie kommen von der Firma Sassenrath. Moritz Adam wohnt in Büttgen. Er schloss die Realschule in Kleinenbroich mit dem besten Zeugnis ab. Moritz, der nicht nur ein sehr guter Schüler war, ist auch ein herausragender Sportler. Er besucht jetzt die Gesamtschule in Büttgen mit dem Ziel, das Abitur zu schaffen. Seine Prämie kam von Autoteile Post.