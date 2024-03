Ermittlungen gegen kriminelle Internetplattform Internationaler Großeinsatz der Polizei – Ermittler auch in Korschenbroich

In einer konzertierten Aktion sind in ganz Deutschland sowie im Ausland am Donnerstag, 29. Februar, Ermittler gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet „Crimemarket“ vorgegangen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, waren Ermittler am Donnerstag auch im Rhein-Kreis Neuss tätig. Nach Informationen unserer Redaktion erfolgte der Einsatz am Donnerstagvormittag in Herrenshoff. Weitere Ergebnisse will das Düsseldorfer Polizeipräsidium am Freitagmittag in einer Pressekonferenz mitteilen.