Von Down Under nach Liedberg Sogar Neuseeländerin kommt zum Fest der Sinne

Das Projekt ist inhaltlich verknüpft mit den Installationen Rettungsnest und Arche Noah, die Drees-Holz 2022 an verschiedenen Orten gezeigt hat. In Anlehnung an das biblische Thema der Arche Noah setzt die Liedbergerin dieses Mal auf Beteiligung vieler Menschen. Die sind aufgefordert, Schmetterlinge zu häkeln, die im „Rettungsnest“ in Handarbeit entstandene Blüten „umschwirren“ werden. Ein Aufruf zur Mithilfe stieß auf große Resonanz, so dass das angestrebte Ziel von 2000 gehäkelten Insekten realisierbar erscheint. Eine Dame schickte 110 Häkeltiere und zehn Euro für Blumensamen.