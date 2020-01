Initiative aus Korschenbroich : Fluglärm-Gegner wollen in Mönchengladbach wachsam bleiben

Korschenbroich Die „Bürgerinitiative gegen Fluglärm in Korschenbroich“ sorgt sich weiterhin um die Entwicklungen am benachbarten Verkehrslandeplatz. Ein Ausbau könne negative Folgen für die Anwohner haben.

(RP) Dass Korschenbroich als Stadt gut mit Fluglärm-Bürgerinitiativen versorgt ist, wurde in den vergangenen Monaten deutlich. Als sich die „Bürger gegen Abgase und Fluglärm in Korschenbroich“, die sich vornehmlich um die Entwicklung am Düsseldorfer Flughafen sorgen und die „Bürgerinitiative gegen Fluglärm in der Stadt Korschenbroich“, die sich vornehmlich um die Entwicklung am Mönchengladbacher Flughafen sorgt, gegenseitig den Sinn absprachen.