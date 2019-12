Mundartinitiative der Stadt : Korschenbroicher Platt für Anfänger

Korschenbroich Mit ihrer Mundart-Offensive will die Stadt Korschenbroich auch Neubürger und junge Menschen mit den sprachlichen Eigenheiten vor Ort vertraut machen. Helfen sollen Ortsschilder, ein Online-Wörterbuch und ein Imagefilm.

„Wir wollen das Korschenbroicher Platt wieder mehr in den Vordergrund rücken“, sagt Venten. Der Bürgermeister ist selbst ein geübter Mundart-Sprecher. Zum Start der Initiative hat er sich aber die Unterstützung von zwei noch größeren Experten gesichert: von Peter-Josef Stefes und dem zweiten stellvertretenden Bürgermeister Hans-Willi Türks. Beide sind im Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis Neuss aktiv. Beiden geht der Dialekt leicht von den Lippen.

Diesen Trend will die Stadt nun aufgreifen. Ein erstes Projekt wurde bereits im September bekannt. Die einzelnen Ortsschilder soll in Zukunft neben dem hochdeutschen auch der jeweils im Dialekt gebräuchliche Name zieren. Weitere Planungen stellte Venten vergangene Woche vor.