Diamentene Hochzeit in Korschenbroich Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort

Im Mai 1976 kauften die beiden ihr Eigenheim an der Karl-Arnold-Straße in Kleinenbroich. Gerrit Padbergs Leidenschaft ist das Fotografieren sowie das Forschen und Dokumentieren der Zeiten des „cold war“. Seine Frau hält sich durch Yoga fit, liest und rätselt gerne. Das Paar liebt es, gut essen zu gehen und zu reisen. Oft zieht es das Paar an seinen Lieblingsort: auf den Darß und nach Zingst in Mecklenburg-Vorpommern.