Comedy in der Realschule Kleinenbroich : Ingo Oschmann begeistert überschaubare Zuschauermenge

Comedy in der Realschule Kleinenbroich

Korschenbroich Kleine Zaubertricks, amüsante Alltagsgeschichten und Rezepte zum Glücklichsein – der Comedian Ingo Oschmann lieferte ein vielfältiges Programm ab. Und ließ sich nicht davon beeindrucken, dass keine 50 Besucher gekommen waren.

Ingo Oschmann ist kein Comedian von der Stange. Wo der eine reines Politkabarett macht und der andere eine Lachsalve nach der anderen rausfeuert, kommt der Bielefelder in ganz unterschiedlichem Gewand daher.

Gegründet auf einer Ausbildung an der Comedy-Schule in Köln, bot er dem Publikum in der Aula der Realschule Kleinenbroich einen ungewöhnlich vielfältigen Auftritt. Unter dem coronagerechten Titel „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ schnürte Oschmann einen bunten Mix aus seinen besten Nummern.