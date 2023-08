Diamentene Hochzeit in Korschenbroich Vor 60 Jahren gaben sich Ingeborg und Manfred Ess das Ja-Wort

In Viersen wurde am 30. August 1963 auf dem Standesamt und einen Tag später in der Kirche geheiratet. Zu den Hobbys zählten früher das gemeinsame Campen. Ingeborg ist gerne Rad gefahren und Manfred verbrachte einige Stunden mit seiner geliebten Märklin-Eisenbahn. Heute kümmern sich die beiden um ihren Garten und um den gemeinsamen Hund. Ingeborg ist zudem Mitglied der kfd Frauengemeinschaft.