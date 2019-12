60 Jahre durch Dick und Dünn : Inge und Hermann Josef Tokloth feiern Diamantene Hochzeit

Korschenbroich Er ist Ur-Epsendorfer, sie ist gebürtige Sächsin. Kennengelernt haben sie sich auf der Rheydter Kirmes und nie wieder aus den Augen verloren.

Am 12. Dezember sind Hermann Josef und Inge Tokloth 60 Jahre verheiratet. Sie beide erinnern sich noch gut daran, dass sie sich zum ersten Mal auf der Rheydter Kimes begegneten. „Inge gefiel mir gleich auf Anhieb“, verrät der gebürtige Epsendorfer Hermann Josef Tokloth. „Wir haben uns danach immer wieder auf Schützenfesten in der Umgebung getroffen.“ Bevor er seine heutige Frau zum Traualtar führen konnte, musste die gebürtige Sächsin nicht nur den katholischen Glauben annehmen, sondern auch das Einverständnis ihrer Mutter zur Heirat vorlegen – schließlich wurde sie nur fünf Tage vor der Hochzeit 21 Jahre alt und damit volljährig.

Vor 60 Jahren zogen sie auf den Hof der Tokloths an der Blausteinstraße, auf dem sie bis heute wohnen. Die Jubilarin, die sich mittlerweile als echte Niederrheinerin fühlt, berichtet von ihren ersten Erfahrungen in der neuen Heimat: „Ich war mit 17 Jahren alleine aus Oschatz nach Giesenkirchen gekommen und habe dort zuerst als gelernte Näherin gearbeitet. In Epsendorf war alles neu für mich.“ Von Anfang an arbeitete sie im landwirtschaftlichen Betrieb ihres Mannes mit: Die Familie baute jahrzehntelang Salat, Möhren, dicke Bohnen, Kohl und vieles mehr an und bot das Gemüse auf dem Markt an. Sechs Kinder hat das Ehepaar heute, hinzu kommen elf Enkelkinder und sieben Urenkelkinder.