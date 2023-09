Benennung nach engagiertem Pescher Korschenbroich hat jetzt einen Heinrich-Mühlen-Platz

„Man könnte den Eindruck bekommen, bei ihm hätte der Tag mehr als 24 Stunden gehabt“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Hans-Willi Türks im Anschluss an die Messe auf der kleinen Grünfläche schräg gegenüber der Pfarrkirche. Türks meint Heinrich Mühlen, der von 1919 bis zu seinem Tod im Jahre 2012 in Pesch gelebt hat. Nach diesem Mann, der ein ausgesprochener Aktivposten gewesen ist, wurde jetzt die Grünfläche benannt. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ändert sich an der Adresse nichts.