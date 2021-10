Brauchtum in Korschenbroich : So werden Sternsinger auf ihre Einsätze vorbereitet

In Glehn werden Sternsinger für 2022 gesucht.(Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Korschenbroich Auf ihre Rolle als Könige werden die Sternsinger in Glehn gut vorbereitet. Das Team sucht noch Jungen und Mädchen, die mitmachen wollen.

In wenigen Wochen bereiten sich die Sternsinger von Sankt Pankratius Glehn auf ihre Sternsingeraktion vor, denn nach dem Jahreswechsel 2021/2022 werden sie in Glehn und den umliegenden Dörfern wieder Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Pfarrei sucht für die kommende Aktion Dreikönigssingen Mädchen und Jungen, die sich engagieren möchten.

Während der Vorbereitungszeit wird in Gruppenstunden viel gesungen, gespielt, gebastelt – aber auch gelernt. Beispielsweise erfahren die Kinder und Jugendlichen viel über ferne Länder und das Leben der Kinder dort, das oft von Armut, Entbehrungen und Kinderarbeit geprägte ist. Das Motto ist diesmal „Gesund werden – gesund sein. Ein Kinderrecht weltweit.“ Und es werden beispielhaft Kinder und deren Geschichten aus Ägypten, Ghana und aus dem Südsudan vorgestellt.

Zum Vorbereitungsteam gehören Renate Berndt, Birgit Bresser, Renate Hirschberg, Marion Kox, Lena Rehberg, Thomas Tenten sowie Brigitte und Martin Bienioschek, der betont: „Man muss nicht katholisch sein, um mitmachen zu können – alle Kinder und Jugendlichen können dabei sein und sollten sich am einfachsten schon jetzt per Mail unter

sternsinger-glehn@web.de anmelden. Das erleichtert die Planung.“ Man sollte auch eine Email-Adresse hinterlegen.

Bienioschek freut sich, dass jetzt auch die Genehmigung erteilt wurde, dass die Sternsinger am Freitag, dem 26. November um 19 Uhr die Messe in der Filialkirche Steinforth inhaltlich und auch musikalisch gestalten dürfen.

Die kleinen und großen Könige und Königinnen werden am 6. Januar in den Glehner Geschäften und im Industriegebiet und nach Möglichkeit auch in den Kindergärten im Einsatz sein und am Wochenende 15./ 16. Januar in Glehn sowie den umliegenden Orten.

Zur ersten Vorbereitung treffen sie am Montag, dem 22. November von 17 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum. Ab diesem Tag finden montags und donnerstags die Gruppenstunden statt.

In den Jahren vor der Corona- Pandemie waren es immer zwischen 140 und 160 Kinder und Jugendliche im Alter von etwa drei bis 25 Jahren, die als die drei Könige „Caspar“ „Melchior“ und „Balthasar“ unterwegs waren. Bienioschek erklärt: „Selbstverständlich steht in Zeiten der Pandemie die Gesundheit der Sternsinger und der Bürger an erster Stelle.“