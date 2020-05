Kirche in Korschenbroich-Glehn in Corona-Zeit : In dieser Woche starten die Gottesdienste in Glehn

In dieser Woche starten die Gottesdienste in Glehn

Kirche in Korschenbroich-Glehn in Corona-Zeit

Glehn In der Kirchengemeinde St. Pankratius Glehn wird es ab dieser Woche wieder Gottesdienste mit Kirchenbesuchern geben. Aus Pastor Michael Tewes Worten klingt Erleichterung: „Ich empfinde große Freude, dass wir trotz der Corona- Pandemie wieder gemeinsam Gottesdienste feiern werden – wenn auch immer nur mit einer kleinen Gemeinde.“

Der Pfarrer hatte es sich nicht leicht gemacht und mit seinem Team alle vier Pfarreien im Kirchengemeindeverband Neuss-West/Korschenbroich besucht, um verantwortbare Lösungen zu finden. So wird es am Mittwoch, 6. Mai, um 9.30 Uhr in St. Pankratius Glehn erstmals wieder die Wochentagsmesse geben. Die erste Sonntagsmesse ist probeweise am 10. Mai um 9.30 Uhr. Pfarrer Tewes erklärt: „Zu den Werktagsmessen muss man sich nicht anmelden, denn es kommen nicht so viele Gläubige. Zur Sonntagsmesse allerdings erhält nur Einlass, wer namentlich gemeldet ist.“