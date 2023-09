In allen Ortsteilen von Korschenbroich „Immense Zunahme“ an Autoeinbrüchen

Erst am Donnerstag, 7. September, ist es wieder passiert: Auf dem Parkplatz „An der Tränke“ in Liedberg schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Autos ein und stahlen zwei Geldbörsen und ein Handy. In einem anderen Fall reichten den Tätern fünf Minuten für den Aufbruch eines Autos an der Straße „Am Waldfriedhof“. Als der 57-jährige Besitzer zurückkam, war sein Rucksack mit Laptop und Geldbörse weg. Auf dem Parkplatz „Quarzitkuppe“ ebenfalls in Liedberg schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines weißen Kombis ein und stahlen aus dem Kofferraum zwei Laptops. Zuvor waren gleich vier Mal innerhalb von zwei Tagen die Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht worden. Diese Taten erfolgten „Am Waldfriedhof“, an der Schaffenbergstraße und „Am Kuhlenhof“. Meldungen wie diese verschickt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss immer häufiger. Die Autoeinbrüche liegen nicht einmal sechs Wochen zurück.