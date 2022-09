Besondere Aktion am Tag des Denkmals in Korschenbroich : Im Planwagen auf den Spuren von Raubrittern und Grafen

Korschenbroich Am Tag des Denkmals gab es für 25 Personen, die sich frühzeitig angemeldet hatten, eine besondere Aktion. Wohin die Fahrt führte und welche historischen Gebäude aufgesucht wurden.

Raubritter, die sich in der niederrheinischen Landschaft in ihren Gütern versteckten; Bauexperten, die einen alten Vogthof neun Jahre lang voller Motivation restaurierten; ein Graf, der bei seinem Gut sorgenvoll in die Zukunft blickt: Dies alles durften 25 Gäste hautnah erfahren. Sie nahmen am Tag des Denkmals teil an einer Planwagenfahrt in die Geschichte der Stadt Korschenbroich.

Gut versorgt ging es auf die Reise in die Geschichte der Stadt. Foto: Friedhelm Ruf

Bevor es auf den von Reinhard Blankertz per Trecker gezogenen Planwagen ging, war das erste Ziel fußläufig erreichbar: der Kuhlenhof, eines der ältesten Gebäude der Stadt mit einem hochmotivierten Besitzer. 1987 hatte Reiner Leusch das Haus erworben. Neun Jahre lang hat er in mühevoller Arbeit die ehemalige Vogtei, die ihr Richtfest am 2. Oktober 1522 erlebte, restauriert und liebevoll eingerichtet. Die bei der Arbeit im Haus gefundenen Tonscherben hat er zusammengesetzt, Münzen poliert und alte Fußböden freigelegt. Mit der Restauration verbindet Leusch viele Geschichten, die er noch liebend gern weiter erzählt hätte. Doch die städtische Denkmalschützerin Claudia Schmitz und Günter Thoren vom Verein „Korschenbroich unsere Heimat“ drängen. Es wird Zeit den Planwagen zu entern.

Draußen ziehen in Thorens Erzählung keltische Gräber, römische Wege, ein Zollhaus und eine alte Heerstraße vorbei, bis Myllendonk erreicht ist. Die Gesellschaft steigt aus, wirft ein Auge in die Hauskapelle des Schlosses, lenkt den Blick zu den Golfern vor Ort und schon geht es weiter. Vorbei an Haus Raedt und Haus Schlickum, wo einst Raubritter wohnten, genießen die Gäste die ganze Fülle der Kulinarik: Eierlikör, Laugengebäck, Kuchen, Plätzchen und allerlei gegen den Durst.