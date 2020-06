Kultursalon in Korschenbroich : Die Kompromisslosigkeit des Caravaggio

Korschenbroich Der Kultursalon war Korschenbroichs erste Kulturveranstaltung nach dem Lockdown. Barbara Engelmann stellte Leben und Werk des Künstlers Caravaggio vor. Den Mythos um seinen Tod konnte sie jedoch nicht aufklären.

Auf Einladung von Kulturamt und dem Freundeskreis für Kunst und Kultur zeichnete Barbara Engelmann Leben und Werk des Michelangelo Merisi nach, genannt Caravaggio nach dem Herkunftsort der Eltern. Die Besucher erwartete der Krimi eines extravaganten Lebens. Engelmann führte aus, wie der Künstler nach einer Kunst als Ausdruck des Lebens strebte und die Malerei in eine neue Ära führte. In seiner Bildsprache häuften sich die Tabubrüche. So wählte der Maler Prostituierte als Modelle für Heiligenfiguren und zog damit den Zorn des Papstes auf sich. Caravaggio geriet von Jugend an in Konflikt mit dem Gesetz und war zunehmend in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt. Im Streit erstach er einen Gegner. Die letzten Lebensjahre verbrachte er auf der Flucht, um dem päpstlichen Todesurteil zu entgehen.

Skizzenartig stellte Engelmann das Rom von 1592 als eine brodelnde Metropole vor, in die viele Künstler strömten. Aufgrund der in siebzig Bänden gesammelten Prozessakten seien viele Details aus Caravaggios Leben bekannt, so Engelmann. Bildbeispiele gaben Einblick in das Werk und zeigten, wie der Künstler das eigene Gesicht darstellerisch einband. Mit den Werken von Ingrid Noll und Gerhard Falkner band Engelmann zwei Lektüren ein, die sich mit Wesen und Werk des Künstlers auseinandersetzen. Caravaggios Tod gebe viele Rätsel und Spekulationen auf, so Engelmann. Ob er durch einen Auftragsmord oder an einer Bleivergiftung in Folge der verwendeten Farben starb, sei nicht geklärt.