Kulturbahnhof Korschenbroich : Wenn New Orleans-Jazz auf kölsche Verzällcher trifft

Wenn New Orleans-Jazz auf kölsche Verzällcher trifft

Eine besondere Spielfreude bewiesen die Mitglieder der Sweet and Lowdown Jazzgang bei ihrem Auftritt im Kulturbahnhof. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Die Sweet and Lowdown Jazzgang sorgte im voll besetzten Kulturbahnhof in Korschenbroich bereits zum dritten Mal für ausgelassene Stimmung.

Stilechter New Orleans-Jazz und Köllsche Verzällcher von fiktiven und echten Originalen aus der Domstadt sind kein Widerspruch. Es heißt, dass der Mardi Gras in der Metropole des Jazz mindestens ebenso verwirrend verrückt sein soll wie der rheinische Karneval. Auf Einladung des Heimatvereins würzte die Sweet and Lowdown Jazzgang im vollbesetzten Kulturbahnhof den musikalischen Part um amüsante Randbemerkungen.