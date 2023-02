Gasthaus Stappen in Liedberg Auszubildende sind plötzlich Chef und Chefin

Ein Kärtchen informiert: Diesen Tisch hat Jule gedeckt. Auf klassisch weißer Tischdecke hat die Auszubildende Jule Marie Braatz eine Lampe in gedämpftem blauem Licht, eine einzelne Blüte mit etwas Grün und Servietten in Schiffchenform arrangiert. Messer und Gabel liegen schräg dazu. Mit der Serviettenform bringt die 19-Jährige im Gasthaus Stappen eine persönliche Note ein. Ansonsten ist die Dekoration für ein stimmungsvolles Ambiente abgestimmt mit sechs weiteren Auszubildenden aus drei Lehrjahren in den Bereichen Hotelfach, Restaurant und Koch. Sechs von ihnen arbeiten in Steinhausen, ein weiterer in der Filiale des Restaurants in Düsseldorf. Das Septett hat an diesem Abend das Zepter übernommen.