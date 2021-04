IHK Mittlerer Niederrhein und TV Korschenbroich kooperieren : Sportverein und IHK suchen Auszubildende

Korschenbroich Der TV Korschenbroich und die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichet.

„Der TV Korschenbroich ist ein Sportverein, dem das Wohl der jungen Mitglieder wichtig ist“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Durch den Kontakt zu Jugendlichen im Verein können wir auf die Berufsausbildung aufmerksam machen, sie für das Thema sensibilisieren und sie auf dem Weg in den Beruf unterstützen.“ Dadurch entstehe eine „Win-win-win-Situation“: Für den Verein, der so seine Talente in der Region halten kann, für Unternehmen, die ihren Fachkräftenachwuchs rekrutieren können, und für die jungen Leute, die so eine Ausbildungsstelle bekommen.