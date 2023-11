Grundsteuererhöhung in Korschenbroich IHK stellt Angemessenheit der Freibadpläne infrage

Bereits vor der Hauptausschusssitzung hatte die IHK nach eigenen Angaben in einer Stellungnahme an Bürgermeister Marc Venten von der geplanten Erhöhung der Grundsteuer B abgeraten. Die Industrie in der Region befinde sich in der Rezession. Auch in der Bauwirtschaft, dem Groß- und Einzelhandel sowie in verschiedenen Dienstleistungszweigen wie der Verkehrswirtschaft überwiegen nach Angaben der IHK derzeit die pessimistischen Erwartungen. „Eine Steuererhöhung sorgt in dieser schwierigen Phase für weiter steigende Kosten und hat zur Folge, dass die Kaufkraft der Korschenbroicher Bevölkerung, die dem Einzelhandel zugutekommt, weiter sinkt“, so Steinmetz.