Ideen der Einzelhändler in Korschenbroich : Herzliches und Herziges am Tag der Liebe

Im Blumenladen Sonnenblume in der Hannengasse ist Floristin Jasmin Reincke bereits auf den Valentinstag eingestellt. Herzen in allen Farben sind Beigabe bei vielen Arrangements. Foto: Bärbel Broer

Korschenbroich Zum Valentinstag haben sich die Einzelhändler wieder einiges einfallen lassen. Wer durch die Gassen in der Ortsmitte streift, sieht sie bereits in vielen Schaufenstern: Herzen in allen Farben. Aber auch andere ausgefallene Sachen.

Seit einigen Tagen schon funkeln als Vorboten auf den Valentinstag in etlichen Geschäften rote Luftballons und Herzen als fröhliche Hingucker. Im gemeinschaftlich abgestimmten Dekor für den 14. Februar demonstrieren die beteiligten Einzelhändler zugleich, dass sie zum Thema Liebe nicht auf die Farbe Rot fokussiert sind.

So streben im Schaufenster des Spielwaren- und Eventgeschäfts Atongarix pralle Herzballons in gedeckten Farben über ausgestreutem Herzkonfetti zur Decke, während eine Video-Animation zwischen bunten Bildern den Spruch „Liebe liegt in der Luft“ einbettet. „Wir wollen erneut zusammen eine Dekoration haben, damit die Kunden sehen, dass ein Thema im Ort immer wieder auftaucht. Viele machen mit“, erklärt Inhaberin Gabriele Höffgen die Gestaltung. Eine derartige Aktion gemeinsam mit anderen Einzelhändlern mache großen Spaß, versichert sie. Den Kunden gebe sie zudem das Gefühl, dass sich ein Bummel durch den Ort lohne. Dieser Eindruck werde ihr oft auch von auswärtigen Kunden beispielsweise aus Mönchengladbach und Willich bestätigt.

Handgefertigte rote Papierblumen sind ein Hingucker bei Ulrike Freier. Foto: Bärbel Broer

Ulrike Freier von der Schreibmanufaktur „Feder und Tinte“ hat ihr „Liebesfenster“ nicht minder liebevoll dekoriert. Karten mit „Küssen ist wichtig“ oder „Liebesbrief an meine Frau vom wortkargen Mann“ zieren ihr Fenster ebenso wie ein großer Rahmen mit der Weisheit von Ulrich Schaffer: „Liebe ist nicht das Gefühl eines Augenblicks, sondern eine bewusste Entscheidung zu einem Lebensstil.“ Freier will am 14. Februar auf jeden Fall in ihrem Laden sein, obwohl sie sich den Montag üblicherweise als Tag im Atelier reserviert. Die Kalligraphin ist für den Tag der Liebe gut gerüstet. Langstielige, handgefertigte Papierblumen mit roten Blüten setzen auf Farbe, während ein Schaufenster mit gerahmten Texten in schwungvoller Handschrift sowie aufstellbaren Textfahnen samt Illustrationen edel zurückhaltend gestaltet ist.

Freier verspricht eine reiche Auswahl an herzigen und herzlichen Dingen. Da ein Liebesbrief in schöner Handschrift auch im digitalen Zeitalter immer noch zu den großen Trümpfen zählt, hat sie diverse Texte auf handgeschöpftem Büttenpapier und Faltbriefen mit Siegel vorbereitet. „Die gut Organisierten haben Briefe in Auftrag gegeben“, verrät sie lächelnd.

„Liebe liegt in der Luft“ verspricht der Spielwarenladen Atongarix. Foto: Bärbel Broer

Bunt und herzlich - das ist die Devise bei den Blumenarrangements von Frank Kittans Blumenladen Sonnenblume. Foto: Bärbel Broer

Nach einem Wasserschaden und sechswöchigen Reparaturarbeiten freut sich Monika Dördelmann, ihr Geschäft an der Sebastianusstraße noch rechtzeitig vor dem Valentinstag wieder geöffnet zu haben. „Herzen haben wir ohne Ende. Der Valentinstag kann kommen“, sagt sie mit Verweis auf Schmuck und hübsche Accessoires fürs Wohnen.

Bücher rund um die Liebe eingebunden in die rote-Herzen-Aktion im Buchladen von Ansgar Barbers. Foto: Bärbel Broer

Buchhändler Ansgar Barbers richtete im Wortsinn eine herzige Buch-Ecke ein. „Wir bieten natürlich Bücher zum Thema an und haben sie in die Dekoration eingebunden“, beschreibt er die Literaturauswahl zu Liebesdingen.