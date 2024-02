Jagdpächter aus Korschenbroich entsetzt Hunde sollen Reh auf Feld gerissen haben

Kleinenbroich · Auf dem Areal von zwei Jagdpächtern in Kleinenbroich wurde am Wochenende eine ausgewachsene Rehricke von zwei frei laufenden Hunden gerissen. Eine Zeugenbeschreibung der Halterin liegt vor. Was genau passiert ist.

21.02.2024 , 10:38 Uhr

Stundenlang hat die Rehricke mit schweren Bissverletzungen auf dem Feldstück gelegen. Das verletzte Tier hatte sich etwa 200 Meter weit noch schleppen können. Dort wurde es aufgefunden und von Jägern erlöst. Foto: Bastian Schumachers

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach