Tierischer Besuch in Kleinenbroicher Kita Mädchen und Jungen kümmern sich um Hühner-Quintett

An einer der Infotafeln im Haus ist ein afrikanisches Sprichwort zu lesen: „Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern“, heißt es da. Die Erzieherin ist überzeugt, die Sorge für die Gast-Hühner werde den Kindern in Erinnerung bleiben und ihr Verhalten gegenüber Tier und Natur nachhaltig prägen.