Konrad-Adenauer-Skulptur in Korschenbroich überreicht : Horst Thoren für sein gesellschaftliches Engagement geehrt

Konrad-Adenauer-Skulptur in Korschenbroich überreicht

Korschenbroich Horst Thoren ist für sein ehrenamtliches Engagement im Schützenwesen und seine Verdienste um den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem Ehrenamtspreis der CDU im Rhein-Kreis Neuss ausgezeichnet worden. Nach der Laudatio warb Thoren für ein eigenes Kulturerbe-Verzeichnis. Was es mit dieser Idee auf sich hat.

„Horst Thoren bringt Menschen zusammen und schafft Verbindungen, auch dort, wo man oftmals auf den ersten Blick gar keine erwartet“, sagte Heveling. Thoren sei Vordenker dafür, dass die Schützen ihre Tradition und christliche Verbundenheit behalten, aber gleichzeitig nicht altbacken wirken, so Heveling.

Der Ort der Auszeichnung – das Haus Schellen in Pesch – hätte nicht passender sein können: Denn hier sei er geboren und habe gelernt, „was es heißt, seine Heimat zu lieben“, so Thoren. Er gab zu, dass er sich gefragt habe, ob er als Repräsentant des Brauchtums eine parteipolitische Auszeichnung annehmen soll. Denn das Brauchtum sei neutral, gleichwohl wirke es mit im gesellschaftlichen Diskurs. Daher sehe er darin auch die Chance, „für unser offenes, auf Teilhabe ausgelegtes Verständnis des Heimatbegriffs zu werben“, so Thoren. „Wir stärken mit unseren Festen und Initiativen den Zusammenhalt.“