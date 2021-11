Hoppeditzerwachen in Kleinenbroich : „Anderthalb Jahre Schlaf sind genug“

Korschenbroich Die Kleinenbroicher Karnevalsfreunde freuen sich auf die Session, auch wenn wegen Corona noch vieles unsicher bleibt. Aber das Hoppeditz-Erwachen hat schon mal geklappt.

Die Kleinenbroicher Karnevalsfreunde planen eine einigermaßen normale Session, wohl wissend, dass ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Am Samstag gelang es, den Hoppeditz aus seinem anderthalbjährigen Schlaf zu erwecken. Und am 12. Februar soll es wieder eine große Narrensitzung geben.

Es wirkte schon ein wenig theatralisch: Susanne Kollenbroich lag wie tot auf der Bühne. Vier Mitglieder der Minigarde zupften an ihr, der Hoppeditzin, herum und langsam kam wieder Leben in den Körper der jungen Frau. Plötzlich war sie hellwach und freute sich: „Schön, dass ihr alle hier seid.“

Die Vorsitzende der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde, Sonja Steinhanses, war erleichtert: „Anderthalb Jahre Schlaf müssen reichen.“ Und für einen Moment wurde es ganz still in der großen Halle. Der Grund: Die Vorsitzende erinnerte an den Tod zweier begeisterter Karnevalisten aus den Reihen der KKF im vergangenen Jahr: Da waren der Sitzungspräsident Dietmar Struzina und seine Frau Fine kurz hintereinander verstorben. Neuer Sitzungspräsident wird wohl der Zweite Vorsitzende Thomas Müllers.

Die Garden sind ein Pfund, mit dem der Kleinenbroicher Karnevalsverein wuchern kann. Da gibt es nur ein Problem: Die Minigarde ist stark geschrumpft, nicht weil es massenhaft Austritte gegeben hat, sondern weil die Mädchen in die Jugendgarde aufgestiegen sind. Die zeigte am Samstag ebenso eine Kostprobe ihres Könnens wie die große Tanzgarde, die einen tollen Showtanz einstudiert hatte. Die silbernen Kostüme wirkten wie silberner Regen, Michelle Kluth hatte den Tanz in Anlehnung an Christina Aguileras und Chers „Burlesque“ einstudiert. Die PepperBoys traten nicht auf, sie werden aber bei der Narrensitzung im Februar mit dabei sein. Karten wird es ab dem 7. Januar bei Schreibwaren Weitz geben.